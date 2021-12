Drukte en onoverzichtelijke kruispunten: zorgen om verkeersveiligheid aan De Strip

Teveel auto's die te hard rijden over onoverzichtelijke kruispunten: bewoners in de Bangert in Hoorn storen zich aan de onveilige verkeerssituatie aan De Strip. Vorige week gleed de dochter van Chantal Spekkel uit met de fiets nadat ze moest remmen voor een auto die haar geen voorrang verleende. Waar ze in een bericht op Facebook op zoek ging naar de doorgereden automobilist, vond ze vooral veel buurtbewoners die hetzelfde gevoel van onveiligheid ervaren.

Afgelopen paar jaar is De Strip een stuk drukker geworden, door de verbinding met de Westfrisiaweg en de aanleg van een nieuwe woonwijk. Volgens bewoners is de weg niet meer berekend op die extra drukte. Afgelopen zomer is de verkeerssituatie van een deel van De Strip al eens herzien en zijn verkeersdrempels geplaatst ter hoogte van een basisschool. Ook geldt in dat gebied nu een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De rest van De Strip is ongewijzigd. "Ik vind dat daar ook wat moet gebeuren", stelt Spekkel. Het ongeluk met haar dochter gebeurde zo'n 500 meter van de verbeterde verkeerssituatie vandaan. Racebaan Maar zelfs het gedeelte dat wél is aangepast, is volgens omwonenden nog te onveilig. "Het haalt eigenlijk niks uit. Zeker 's avonds niet, als de stoplichten op oranje gaan. Dan is het hier gewoon een racebaan", aldus een gefrustreerde buurtbewoner. Tekst gaat verder onder afbeelding.

Jorik Simonides / WEEFF

Het kruispunt is vooral voor kinderen erg onveilig, merkt een andere voorbijganger op. "Regelmatig worden er kinderen op het laatste moment teruggetrokken bij het zebrapad, omdat een auto geen voorrang verleent." Volgens Spekkel zijn er aan de gehele straat aanpassingen nodig. "Meer en hogere verkeersdrempels, lampjes bij de zebrapaden. Vooral 's avonds in het donker is het hier erg onoverzichtelijk." Verkeersonderzoek De gemeente Hoorn heeft na een motie van het CDA al in 2019 een verkeersonderzoek naar De Strip en omgeving ingesteld, maar heeft dat onderzoek in de ijskast gezet doordat de verkeerssituatie door de coronacrisis en het feit dat er daardoor minder auto's over de weg rijden, niet meer representatief zou zijn. De gemeente is wel voornemens om dat onderzoek in de toekomst af te ronden. Er volgen nog wel twee concrete aanpassingen aan het kruispunt bij de basisschool, waar al eerder aan gewerkt is. Zo wordt er markering aangebracht op het fietspad dat parallel loopt aan de Strip, naast het gezondheidscentrum. "Het fietspad komt daarmee in de voorrang te liggen. Dit is duidelijker voor zowel de automobilisten als de fietsers en het is daarmee veiliger voor de fietsers", aldus een gemeentewoordvoerder. Ook worden er meerdere bochten aangepast, vanwege de draaicirkels van vrachtverkeer. De gemeente vindt dat de verkeersveiligheid daarmee voldoende verbeterd wordt. De aangebrachte rode verkeersdrempels zijn er volgens een woordvoerder niet alleen om auto's te drukken in hun snelheid, maar ook om de kruispunten te accentueren zodat verkeersdeelnemers extra opletten. Het extra verhogen van de drempels is volgens de woordvoerder geen optie, in verband met lijnbussen die op termijn weer van de weg gebruik gaan maken.