Ogen van AZ zijn gericht op Randers FC en nog niet op Ajax: "Dat is zondag pas"

Het is weleens drukker geweest in de perszaal van het AZ-stadion. Slechts twee cameramensen en een handvol journalisten. Het was daarom ook een korte persconferentie voor Pascal Jansen in aanloop naar het laatste groepsduel van de Conference League.

Pascal Jansen over het sparen van zijn basisspelers - NH Nieuws

Jeugdspelers Pascal Jansen kreeg vooral vragen of hij spelers rust gunt tegen Randers FC, omdat zondag de Noord-Hollandse clash tegen Ajax op het programma staat. "Dat is pas zondag." En of hij deze wedstrijd tegen de Denen aangrijpt om bepaalde jeugdspelers in actie te zien op dit podium. Tekst loopt door onder de video.

Pascal Jansen over de speelkansen van jeugdspelers - NH Nieuws

Taabouni Eén van die jeugdspelers is Mohamed Taabouni. De negentienjarige aanvaller maakte afgelopen zondag zijn competitiedebuut, een paar minuten voor tijd viel hij in tegen Sparta. Veelal speelt de Haarlemmer zijn wedstrijden voor Jong AZ en het is ook maar de vraag of Jansen van hem gebruik gaat maken tegen Randers FC. Tekst loopt door onder de video.

Pascal Jansen over de ontwikkeling van Taabouni - NH Nieuws

Tegen Randers FC beschikt Jansen over een bijna geheel fitte selectie. Slechts Hakon Evjen en Jelle Duin ontbreken. Duin heeft een knieblessure en is de aankomende maanden uit de roulatie en Evjen is bijna weer fit, maar het Europese duel komt net te vroeg.