Wethouder denkt dat Amsterdams afval in goede Rotterdamse handen is: "Heb er vertrouwen in"

Voor 450 miljoen euro komt het Afval Energie Bedrijf dan definitief in handen van het Rotterdamse AVR. Daarmee neemt de stad afscheid van haar eigen afvalverwerker, maar volgens wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen, D66) zijn er goede afspraken gemaakt over Amsterdams belangen.

NH/AT5

Wil het stadsbestuur namelijk de eigen klimaatdoelen halen, dan valt of staat dat met een goede CO2-afvang uit de zes verbrandingsovens van het AEB in het Westelijk Havengebied. Everhardt: "Je kijkt gewoon naar wat deze nieuwe eigenaar, AVR, daar zelf mee wil doen en dan zie je dat ze daar ook op inzetten. Daar hebben we ze ook op bevraagd en ze zeiden: ja dat willen we gaan doen. CO2-afval is een belangrijk element, maar je ziet dat AVR dat nu zelf al doet en ook heeft gezegd: dat vinden we belangrijk voor AEB. Dus daar heb ik gewoon vertrouwen in."



Ook verliest de stad dus de laatste stem over de kosten van de afvalverwerking, maar Everhardt denkt dat het voor de afvalstoffenheffing van de Amsterdammers juist goed nieuws is dat de gemeente het AEB van de hand heeft gedaan.

"Uiteindelijk geef je met de verkoop inderdaad de onderneming uit handen, maar we hebben ook allemaal geconstateerd dat een deelneming niet altijd een rustig bezit is, laten we het zo zeggen. Het gaat om het publieke belang, hoe waarborgen we dat? Dat kan je op verschillende manieren doen en door het straks als contract op de markt te zetten, kunnen we op die manier ons publiek belang - goede afvalverwerking en goede warmteleveranties - ook echt waarborgen. Dus daar hoef je geen eigenaar voor te zijn."



Aan de verkoop houdt de stad uiteindelijk 60 miljoen euro over. Gisteren meldde de enquetecommissie AEB al een meevaller van 28 miljoen euro. Zowel de raad als de Autoriteit Consument en Markt moeten nog hun zegen geven over de deal. AVR Afvalverwerking is eigendom van een aan de beurs in Hongkong genoteerd bedrijf dat weer gelieerd is aan de Hongkong/Chinese miljardairsfamilie Li Ka-Shing.

Crisis bij afvalverwerker AEB



Het AEB stond sinds begin 2018 onder verscherpt toezicht, wegens zorgen over de veiligheid. Uiteindelijk besloot het bedrijf in de zomer van 2019 vier van de zes verbrandingslijnen te sluiten, omdat het niet lukte de veiligheidssituatie voldoende te verbeteren. Wethouder Udo Kock stapte na de zomer op. Hij vond dat het noodlijdende bedrijf geprivatiseerd moest worden, maar daar was een meerderheid van het stadsbestuur het niet mee eens. Victor Everhardt was zijn opvolger.