Belteam hield familie coronapatiënten op de hoogte: "Het was pittig"

"We hebben voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen. Maar in die tijd niet"

De patiënten lagen vaak weken op de Intensive Care en al die tijd kon de familie hen dus niet zien. Dat kwam doordat er in het begin van de coronacrisis geen mondkapjes, handschoenen en beschermende kleding voor hen waren. Szadek: "Je zou nu zeggen, een belachelijk iets. Want we hebben voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen. Maar toen, in die tijd, niet."

Daarbij waren de familieleden zelf soms ook besmet met het virus, vertelt Monique Steegers, die ook Anesthesioloog / Pijnspecialist bij het Amsterdam UMC is. "Ze waren afhankelijk van de informatie die degene aan de telefoon bracht." Ook Steegers zat in het inmiddels opgeheven belteam.