Ziekenhuis Alkmaar zet traumahelikopter in: 'Oplopende coronacijfers dwingen hiertoe'

Voor het eerst sinds april werd vanuit Alkmaar een traumahelikopter ingezet om een coronapatiënt over te brengen naar een ander ziekenhuis. "Het is een lange tijd geleden dat we een helikopter nodig hadden, omdat de aantallen daar geen aanleiding toe gaven", vertelt de woordvoerder van het Noordwest Ziekenhuisgroep, terwijl hij naast de opstijgende helikopter staat.

Binnen Noordwest (NWZ) worden op dit moment 51 Covid-patiënten verpleegd. Hiervan liggen 13 personen op de intensive care en 38 in de kliniek.

Na de eerste coronagolf was het inzetten van een helikopter lange tijd niet nodig, laat NWZ-woordvoerder Job Leeuwerke weten aan NH Nieuws. "Maar nu is het weer druk in het ziekenhuis, ook bij de covid-patiënten." Het ziekenhuis laat liever geen patiënten overbrengen naar andere ziekenhuizen, 'maar wat nodig is nodig'.

Spreiding

De helikopter wordt ingezet om het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen te spreiden, legt Leeuwerke uit. "We proberen elkaar binnen de zorg te helpen in Nederland. Zo kijken we naar waar patiënten terecht kunnen. Dat hangt af van de landelijke spreiding die er op dat moment is."

Buiten de regio

De helikopter werd achter het ziekenhuis geparkeerd, waar een speciale 'helipad' is gecreëerd. De patiënt werd in het ziekenhuis opgehaald en daarna overgevlogen naar een ziekenhuis in Nijmegen.