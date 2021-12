Zandvoortse Max-fans naar Abu Dhabi voor 'de race der races': "Ik slaap er slecht van"

"Ik hoop dat Max zijn zenuwen straks beter in bedwang heeft dan ik", lacht Marcel Busscher. Zijn hele café in het centrum van Zandvoort draait om autoracen. Hij schenkt er zelfs 'pitspils'. Samen met zijn vader Aad en zijn oom Harry, en nog zeven andere Zandvoorters, stappen ze in het vliegtuig naar Abu Dhabi. "Het was in Zandvoort al fenomenaal, maar de titanenstrijd die daar plaats gaat vinden, wordt echt ongekend."

De Zandvoorters hebben goede plaatsen op de tribune in Abu Dhabi. "We hebben zicht op het rechte stuk en de laatste bocht. Ik ga ervan uit dat daar de laatste inhaalactie plaatsvindt tijdens de laatste ronde en daarna komt de tribune vast los van de grond", ziet Marcel al helemaal voor zich. Een oranje finishvlag gaat mee in de koffer, net als de vlag van Zandvoort. "Dan kan je straks precies zien waar we zitten", lacht hij. En een zwembroek, want het is daar een graadje of 27.

Gebroken nachten

Aad, de vader van Marcel, heeft zijn koffer ook gepakt. Hij heeft een paar gebroken nachten achter de rug. "Ik slaap er slecht van. Ik droom dan dat het misgaat en dan schiet ik wakker. Maar we hebben goede hoop, hoor. Het zal aardig oranje gekleurd zijn in die zandbak", lacht hij. Ze blijven tot en met woensdag, want ze pikken na de race ook nog een paar testdagen mee van de bandenleverancier van de Formule 1. Ze kunnen de komende dagen eigenlijk ook al van 'testdagen' spreken. Want voordat ze op de tribune mogen plaatsnemen, moeten ze heel wat coronatests ondergaan.

Ticket al in maart geboekt

Harry Lemmens, de oom van Marcel, heeft ook gezonde wedstrijdspanning. "Ik heb in maart al mijn ticket geboekt voor Abu Dhabi. Ik wist toen al dat dat de kampioensrace zou gaan worden en Max de beker zou gaan winnen", schept hij een beetje op met een knipoog. "Maar nee hoor, we moet het natuurlijk gewoon afwachten. Het is ontzettend spannend."

