Burgerverzet heeft onverwachte uitkomst: gemeente wil dat burgers vaker meedenken

Wat een jaar geleden begon als verzetsactie tegen meer verkeer door de Schager Muggenburg is inmiddels uitgegroeid tot veel meer: de gemeente wil graag dat haar inwoners vaker mee gaan denken. Ze heeft de groep Muggenburg in Verzet uitgenodigd om als vertegenwoordigers van de woonwijk mee te praten met diverse onderwerpen.

Mede-initiatiefnemer van het comité Peter Karsman is blij met de ontwikkelingen. Hij hoopt alleen wel dat de bewoners daadwerkelijk inspraak krijgen. "We willen wel samenwerken met de gemeente, maar dan willen we ook wel echt meepraten. Niet dat ze ons hebben gehoord en de eventuele bezwaren aan de kant schuiven en besluiten er niets mee te doen."

Zo houdt Karsman nog een kleine slag om de arm: ze willen wel dat ze een volwaardige gesprekspartner worden. "Ik meldde daarom ook dat we 'waarschijnlijk' een rol gaan vervullen." Er wordt gedacht in overleg op drie niveaus: als een coproductie waarbij beide groepen evenveel zeggenschap hebben, een opzet waarbij de burgers mogen meedenken en ook eindverantwoordelijk zijn of een waarbij de meningen worden meegenomen, maar dat de gemeente bepaalt. Per thema kan de opzet verschillen.

Uniek

Het is volgens Karsman uniek dat bewoners op zo'n manier door de gemeente worden betrokken bij besluitvorming. "In Schagen zijn we als Muggenburg de eerste. Het lijkt een beetje op wat de dorpsraad in Warmenhuizen doet, maar dat gebeurt niet op deze manier."

Overigens heeft de groep ook haar oorspronkelijke doel bereikt: er is toegezegd dat er een aparte weg komt naar de nieuwe woonwijk Muggenburg Zuid, zodat niet al het bouwverkeer (en straks het woon-werkverkeer van de nieuwe inwoners) door hun wijk moet rijden.