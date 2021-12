Bedrijfspand in Dirkshorn gesloten na vondst van harddrugs en cocaïnewasserij

Een bedrijfspand in Dirkshorn is vandaag door de gemeente Schagen voor een halfjaar gesloten nadat er een, niet meer werkende, cocaïnewasserij en wat harddrugs waren gevonden. Volgens de gemeente was er sprake van een 'ernstige situatie'.

Het sluiten van het pand is onderdeel van het Damoclesbeleid van de gemeente. Het doel hiervan is 'om de gang naar het pand en de bekendheid hiervan binnen het criminele circuit te

doorbreken'.

"Het bestuurlijk optreden door de burgemeester is een herstelsanctie en is niet bedoeld als straf", verduidelijkt de gemeente. "De sluiting van het bedrijfspand is dan ook gericht op het herstel van de situatie en het weren en terugdringen van drugshandel. Verder is de sluiting er op gericht om de rust in de omgeving te herstellen en de openbare orde en rechtsorde te handhaven."

Dit is het derde pand dat dit jaar in Schagen op slot gaat vanwege het Damoclesbeleid.