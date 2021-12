Geen vrije inloop boosterprik, GGD 'wil niet dat 80-plussers lang in de rij moeten staan'

Wie in de IJmond een boosterprik wil halen, moet wachten tot hij of zij aan de beurt is en moet dan via internet een afspraak maken. Dat zegt Harm Groustra van de GGD in een radiointerview met RTV Seaport . "Er is helemaal geen vrije inloop voor de boosterprik in de regio. En bellen voor een afspraak heeft ook geen zin", waarschuwt hij.

Groustra begrijpt dat mensen 'staan te trappelen om langs te komen voor die booster en een stukje extra bescherming', maar zegt alvast duidelijk: "In de regio Velsen is geen sprake van vrije inloop bij de boosterprik."

Er was de laatste tijd soms verwarring aan de deur van de vaccinatielocatie aan de Dokweg in IJmuiden. Mensen stonden zonder afspraak aan de deur voor een derde prik, maar ontvingen nul op het rekest.

"Als deze campagne straks weer op stoom is, dan vliegen we door de jaartallen heen”

Groustra: "We maken weer afspraken om de boosterprikcampagne zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat gaat op basis van geboortejaar. Vandaag (dinsdag, red.) zijn de jaren 1944 en 1945 aan de beurt."

Inmiddels kunnen mensen uit de jaren 1946 en 1947 een afspraak maken.

"Wat we niet willen", verduidelijkt Groustra, "Is dat mensen van tachtig plus een half uur of drie kwartier staan te wachten en in de rij moeten staan, omdat er allerlei mensen zonder afspraak komen."

'Het doet denken aan de start'

De situatie nu, dat mensen graag snel geprikt willen worden, komt hem bekend voor. "Het doet een beetje denken aan de start van de reguliere vaccinatiecampagne", zegt Groustra. "Toen iedereen als eerste langs wilde komen om die prik te halen. Maar als deze campagne straks weer op stoom is, dan vliegen we door de jaartallen heen."

Groustra adviseert mensen nu dan ook om niet zonder afspraak naar de priklocaties in IJmuiden of Velsen-Noord te komen. Ook hoeven mensen die nog niet aan de beurt zijn voor de prik niet te bellen voor een afspraak. "Het is een heel duidelijk systeem", zegt hij. "Er is steeds een nieuwe leeftijdsgroep aan de beurt, dus houd dat in de gaten. Zodra je groep aan de beurt is kan je meteen een afspraak maken."

Rustiger in de prikstraten

In de afgelopen maanden was het soms wel mogelijk om je zonder afspraak te prikken, maar dat had een goede reden. Groustra: "De massavaccinatiecampagne liep op zijn einde. Het grootste deel van de mensen had de eerste twee prikken gehad, waardoor het steeds rustiger werd in de prikstraten."

"Om het de mensen die nog geen eerste of tweede prik hadden gehad zo makkelijk mogelijk te kunnen maken, omdat we willen dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk wordt, mochten die mensen zonder afspraak langskomen. Daar hadden we capaciteit voor."

Dat is nu anders. "Nu gaan we weer een heleboel mensen op bezoek krijgen voor de boosterprik", legt Groustra uit. "Maar dat zijn er weer heel veel meer dan de afgelopen maanden. Dat betekent dat we weer terug moeten naar het systeem van de vorige massacampagne. Dat betekent dat we een x-aantal afspraken inboeken op een plek op een dag."

Er is één uitzondering mogelijk op de regels, en dan alleen voor senioren: wie uitgenodigd wordt, mag ook een afspraak maken voor zijn of haar partner, als die ouder dan zestig is tenminste.