Wijkraad over zwaar busongeluk: "Hoe triest het ook is, laat dit een wake-up call zijn"

De Wijkraad Binnenstad Haarlem reageert geschrokken op het busongeluk bij het station in Haarlem, waarbij gisteravond een 20-jarige vrouw zwaargewond raakte. Frank van den Berg van de wijkraad noemt het 'een wonder' dat er niet vaker zware ongelukken gebeuren met bussen in de stad.

"Hoe triest dit ook is, laat dit een wake-up call zijn", aldus Van den Berg. "Het plein is veel te groot en het is een gekke situatie hoe de bussen daar moeten draaien. Je moet er als voetganger zeker opletten."

Buskruit

De wijkraad maakt zich al langer zorgen over gevaarlijke situaties met bussen in de binnenstad. "Op de Nassaulaan, de Gedempte Oude Gracht, en aan het Donkere Spaarne zijn ook een aantal gevaarlijke situaties. Bussen rijden daar vaak harder dan de toegestane vijftig kilometer per uur. Het is een wonder dat er niet meer ongelukken gebeuren."