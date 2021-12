Van Max Verstappen naar max 15 kilometer per uur

Het wegdek van Circuit Zandvoort is nog warm, strepen van de banden staan in het wegdek en met deze hoge snelheden is ook een ongeluk onvermijdelijk. Vanochtend was de baan open voor senioren in hun scootmobiel. "Plankgas", schreeuwt een deelnemer.

Een paar weken terug reed Max Verstappen er nog, nu scheuren er zo'n vijftien senioren in hun scootmobiel. Vanochtend verzamelde de racefanaten zich in Zandvoort. Als uitje krijgen zij een rondleiding op het circuit én mogen zij zelf op het wegdek racen. Sommigen van hen hebben de bouw van het circuit in 1948 nog meegemaakt. De rondleiding is georganiseerd door Het Pluspunt, een organisatie die activiteiten regelt voor ouderen. "Normaal rijden we hier 250 of harder, maar dat is nu wel anders", grapt Jeroen Bleekemolen. "Sommigen wonen hier al hun hele leven, die hebben de bouw van het circuit gezien. Nu rijden ze er zelf op."

Uit de kooi, op schoolreis Eén van de racewagens is een ware Ferrari, stelt onze verslaggever. En wanneer deze dag toch plankgas gegeven wordt, kan een botsing natuurlijk snel gebeuren. Niemand raakte daarbij gewond. Ondanks het ongeval, amuseert de groep zich bovenal. "Normaal kan je dit nooit doen, en nu is het gas erop", stelt een meneer enthousiast. "Het is een hele moeilijke tijd, dus ik vind het geweldig wat Pluspunt voor ons doet", zegt één van de dames op het circuit. "Ik ben er heelhuids doorheen gekomen, daar heb ik ook alles aan gedaan." Een meneer naast haar reageert: "Ik zit meestal als een vogeltje in een kooi en nu ben ik eruit. Het is net een schoolreisje!"

