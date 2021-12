PvdA wil financiële vergoeding voor buurtmoeders

De Amsterdamse fractie van de PvdA wil dat buurtmoeders in de verschillende wijken worden betaald voor het werk dat zij doen. Met deze 'buurtbanen' wil de partij er onder meer voor zorgen dat de overheid terugkomt in de haarvaten van de wijken.

De buurtmoeders patrouilleren in kleine groepjes door hun buurt. Ze spreken jongeren aan als ze rotzooi maken of als ze nog laat op straat hangen. Op die manier willen ze de buurt veilig houden en voorkomen dat er onrust ontstaat. AT5/NH Amsterdam was afgelopen week met de buurtmoeders uit Nieuw-West op pad.

"De buurtmoeders doen geweldig werk in onze wijken", aldus PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. "Dit is zo belangrijk dat ik vind dat dit niet alleen op vrijwillige basis moet gebeuren, maar we hier als overheid ook wederkerigheid moeten tonen en dus iets tegenover moeten zetten."

Ook ziet Mbarki het als een kans voor de overheid om terug te komen in de haarvaten van de wijken om te horen en zien wat er speelt. Hij heeft het stadsbestuur gevraagd of de buurtmoeders via buurtbanen een meer structureel karakter kunnen krijgen.