Groei inwoners Noord-Holland krimpt, maar nog steeds veel te weinig woningen

Dat blijkt uit de Bevolkingsprognose Noord-Holland 2021-2050 van de Provincie. Momenteel wonen er 2,9 miljoen mensen in onze provincie. De verwachting is dat de grens van drie miljoen in 2025 wordt gepasseerd. In 2050 zou Noord-Holland 3,4 miljoen inwoners moeten tellen.

Jarenlang groeide de bevolking enorm hard, 2019 kende zelfs de grootste groei sinds 1960. De oorzaak daarvan was vooral de toename van het aantal expats die naar Nederland kwam om te werken. Ook buitenlandse studenten, asielzoekers en gezinshereniging zorgde voor die groei.

Meer verhuizingen naar andere provincie

Maar dat veranderde toen corona zijn intrede deed. Er kwamen minder buitenlanders in Noord-Holland wonen. Bovendien verhuisde meer mensen naar een andere provincie dan dat mensen hier kwamen wonen.

Ondanks de stagnatie, blijft het aantal inwoners groeien. In 2050 is de verwachting dat met name het aantal 75+-ers en de groep 35 tot 49 jaar het hardste stijgt. Was de gemiddelde leeftijd in 1972 nog gemiddeld 32,5 jaar, nu is dat ongeveer 47.

275.000 nieuwe woningen nodig

Ook blijkt uit de bevolkingsprognose dat de woningbouw moet worden versneld. Tot 2050 zijn 275.000 extra woningen nodig. Daarvan moet de helft in Amsterdam worden gebouwd. Terwijl in het noorden van onze provincie, Noord-Holland Noord en West-Friesland, maar 12.500 nieuwe huizen nodig zijn.