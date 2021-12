Acht extra chartervluchten vanaf Schiphol naar F1-finale in Abu Dhabi

Er vertrekken morgen acht chartervluchten vol Formule 1-fans voor de Grand Prix-finale in Abu Dhabi van aanstaande zondag. Veruit de meeste vluchten worden uitgevoerd door Corendon, dat extra vliegtuigen van Transavia heeft gehuurd om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Ook TUI Nederland vervoert een deel van de racefans naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens een woordvoerder van Corendon vliegen er deze week in totaal 3.500 van de geschatte 5.000 Nederlandse fans met een Corendon-vlucht naar de Emiraten, waarvan het grootste deel morgenochtend vanaf Schiphol vertrekt. Naast drie eigen Boeing 737's heeft de vakantiemaatschappij in samenwerking met Stip Reizen nog eens drie Transavia-Boeings ingehuurd en tickets verkocht op Emirates-vluchten.

Sharjah en Ras Al Khaymah

TUI Nederland vertrekt morgen met een Boeing 737 MAX 8 en een grotere Boeing 767 naar Sharjah, die speciaal gecharterd zijn voor de Grand Prix-ontknoping in Abu Dhabi. De chartervluchten van Corendon worden verdeeld over de luchthavens van Sharjah en Ras Al Khaymah.

De Grand Prix-finale in Abu Dhabi, die moet uitwijzen of Max Verstappen of Lewis Hamilton zich kampioen mag noemen, begint zondag om 14.00 uur.