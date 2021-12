15.000 bomen in Schagen krijgen nieuw leven met campagne 'Meer Bomen Nu'

"De gemeente Schagen gaat het eigenlijk om het herstel van landschapselementen. Dat zijn bijvoorbeeld Zeeuwse hagen die ontzettend belangrijk zijn voor vogels", vertelt Bonnie Snoek van de campagne Meer Bomen Nu. Het project werd bedacht door MEERgroen, stichting Urgenda en Caring Farmers. In het hele land moeten via die campagne 1 miljoen bomen worden gepland. Voor de gemeente Schagen gaat het om zo'n 15.000 bomen.

"Er zijn meer bomen nodig voor het klimaat. Ze nemen CO2 op. Dat moeten we nu echt uit de lucht halen om de klimaatverandering tegen te gaan", vertelt Snoek. "Daarnaast zitten we in een biodiversiteitscrisis. Veel mensen weten niet dat die de afgelopen 40 jaar enorm is afgenomen. Het is erg nodig om bomen en struiken te planten om zo leefruimte te creëren voor alles wat leeft."

