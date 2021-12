1,2 miljoen subsidie voor huisvesting statushouders in voormalig politiebureau Purmerend

De gemeente Purmerend krijgt 1,2 miljoen euro aan subsidie als het statushouders gaat huisvesten in het voormalig politiebureau aan de Waterlandlaan. Dat schrijft mediapartner Regio Purmerend . Vorige week maakte de gemeente bekend het pand aan te willen kopen om statushouders en spoedzoekers daar een plek te geven. Morgen praat de gemeenteraad over het onderwerp.

De gemeente wil vooral kleine gezinnen in het pand huisvesten en niet mensen met complexe problemen, vertelde wethouder Thijs Kroese vorig week. Burgemeester Don Bijl gaf aan dat Purmerend, net als andere gemeenten, de opdracht heeft om een aantal statushouders een woning te geven. "Alle regiogemeenten moeten met die opdracht aan de slag. De regiogemeenten trekken gezamenlijk op en hebben afgesproken om alleen versneld tijdelijke huisvesting van statushouders te combineren met inwoners die met spoed een woning zoeken. Zo komt er meer ruimte in de huidige asielopvang."

Volgend jaar verdere uitwerking

De verdere uitwerking voor de korte termijn wordt in een apart proces begin volgend jaar, met input van betrokkenen en omwonenden, in maart aan de gemeenteraad voorgelegd ter bespreking.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat er een eenmalige subsidiemogelijkheid is wanneer het gemeentebestuur kiest voor de mogelijkheid om op korte termijn statushouders te huisvesten. Deze subsidiemogelijkheid heeft de gemeente aangevraagd en is vandaag goedgekeurd. Het bedrag voor Purmerend bedraagt ongeveer 1,2 miljoen euro en kan na besluitvorming in de gemeenteraad worden ingezet.

Raad niet gepasseerd

Het college zegt in een brief aan de gemeenteraad toe dat de raad niet wordt gepasseerd. De planning rond het aankopen van het pand en de invulling daarvan moeten nog besproken worden in de raad. "Het feit dat de subsidie is aangevraagd en toegekend, betekent niet dat u als gemeenteraad niet bevoegd bent om van de voorgestelde invulling af te wijken. Dit betekent uiteraard dan wel dat de subsidie wordt geretourneerd."