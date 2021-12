Haarlemmer die honden uit hete auto's haalt moet schadevergoeding betalen na mishandeling

De Haarlemse zanger Rob Zorn heeft in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf van achttien uur gekregen en moet een schadevergoeding van bijna 800 euro betalen voor een mishandeling tijdens een van zijn reddingsacties. Hierbij gaf Zorn het slachtoffer een duw of een klap.

Zorn bevrijdt al zo'n vijftien jaar op warme dagen honden uit snikhete auto's. Op een hete zomerdag in juni 2017 ziet hij dat er op een parkeerplaats in Schalkwijk een hond in een auto is achtergelaten. Zorn maakt zich zorgen om het dier en besluit bij de auto te wachten.

Maar als het baasje terugkomt en er een woordenwisseling ontstaat, loopt het uit de hand. Twee vrouwen nemen het voor de hondeneigenaar op en er wordt over en weer geschreeuwd. Er komen handhavers bij en dan volgt er een duw of klap van Zorn, waarbij het slachtoffer op haar mond valt en een tand verliest.

Inzamelactie

Gister vond het hoger beroep in het Amsterdamse gerechtshof plaats. De taakstraf van twintig uur, die hem in augustus 2019 was opgelegd voor mishandeling, is verlaagd naar een voorwaardelijke taakstraf van achttien uur. De schadevergoeding van 761,76 euro blijft staan.

"En daar leg ik me bij neer", aldus Zorn, die het bedrag niet helemaal uit eigen zak hoeft te betalen. "Het is inmiddels zo lang geleden. Een fan heeft met een crowdfunding wat geld opgehaald en daar ben ik dankbaar voor."