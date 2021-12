Weespers kunnen eerste jaar na fusie met Amsterdam geen kant op op sociale huurmarkt

Het wordt voor Weesper woningzoekenden het eerste jaar na de fusie met Amsterdam - vanaf maart volgend jaar - erg moeilijk om een sociale huurwoning te bemachtigen. Aanspraak maken op een sociale huurwoning in Amsterdam mogen ze dan nog niet, en de kans om een woning in 't Gooi te krijgen wordt een stuk kleiner dan nu al het geval is.

Adobe Stock

Dat de kans op een sociale huurwoning zo klein wordt heeft alles te maken met de overgang naar Amsterdam. Weesper woningzoekenden vissen nu nog mee in de vijver aan sociale huurwoningen van de regio Gooi en Vechtstreek. Dat verandert straks: Weesp verlaat dan de regio Gooi en Vechtstreek en Weesper woningzoekenden gaan meedingen om sociale huurwoningen van Amsterdam en omgeving, omdat Weesp daar ook toe gaat behoren. De overgang wordt echter pas doorgevoerd vanaf 2023. Dat heeft te maken met bestaande afspraken tot aan dat jaar. Dat heeft weer tot gevolg dat Weespers de eerste negen maanden na de fusie met Amsterdam eigenlijk geen kant op kunnen. Reageren op Amsterdamse huizen kan nog niet, voor Gooise woningen komen de meeste Weespers nagenoeg onderaan de wachtlijst te staan. Dat komt weer doordat Weespers voor de Gooi en Vechtstreek na de fusie als 'woningzoekenden van buiten de regio' worden beschouwd. Ze verliezen daarmee hun rechten. Onderaan de Gooise wachtlijst Alleen Weespers met een maatschappelijke of economische binding met de regio Gooi en Vechtstreek kunnen nog meedingen naar een huis in de regio. Kortom: de woningzoekende moet bijvoorbeeld actief zijn in het Gooise verenigingsleven of werken in de regio. Weespers zonder zo'n binding met de regio Gooi en Vechtstreek vissen achter het net. Ze mogen wel meedingen naar sociale huurwoningen, maar komen in de pikorde pas na de woningzoekenden uit de regio en de woningzoekenden met binding. Gezien het beperkte woningaanbod en de vraag om een huis, wordt het daarmee haast een utopie om een huis te bemachtigen. Tekst gaat verder onder de foto.

Adobe Stock

Wel voorrang op Weesper woning Om Weespers toch 'tegemoet te komen', gaan sociale huurwoningen in Weesp tijdens de overgang naar Amsterdam met voorrang naar Weespers zelf. Dat klinkt aantrekkelijk, maar de kans op een woning in Weesp is al niet heel groot. Het afgelopen jaar waren 2.610 Weespers ingeschreven voor een sociale huurwoning, waarvan er kleine achthonderd ook actief op zoek waren naar een huis. De groep moest vissen uit een vijver van slechts honderd huizen. Het voordeel is dat Weespers dus geen woningzoekenden uit de rest van de regio meer voor zich hoeven te dulden. Die kunnen nog wel reageren op een woning in Weesp, maar komen in de pikorde dus na Weespers. Toch blijft ook de kans op een woning voor Weesper woningzoekenden gezien het beperkte aanbod van woningen klein. Straks beter Volgens een woordvoerder van de gemeente Weesp wordt het na de negen maanden van overgang voor Weespers beter, omdat de stad dan uit de Amsterdamse 'huizenvijver' vist. Amsterdam werkt met een andere manier van het toewijzen van woningen, waarmee mensen die een woning het hardst nodig hebben, de woning het eerst krijgen. Dat vergroot de kansen van woningzoekenden, is het idee. Daarnaast is afgesproken dat Weesper woningzoekenden de garantie hebben dat hun gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning nagenoeg gelijk blijft. De afspraak is dat Weespers hun opgebouwde rechten, zoals hun opgebouwde wachttijd, behouden.