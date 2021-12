Gemeente verkoopt Afval Energie Bedrijf voor 450 miljoen aan Rotterdamse afvalverwerker

Volgens de gemeente is AVR naar voren komen als de meeste geschikte kandidaat-koper. "AVR is een ervaren partij, die in het verleden met succes eerst verzelfstandigd is en vervolgens naar de markt is gebracht." Ook deden de Rotterdammers het hoogste bod.

Het stadsbestuur besloot AEB in 2019 te privatiseren, maar stelde de verkoop uit vanwege de coronacrisis. De afvalverwerker kwam in de zomer van 2019 in acute financiële nood toen vier van de zes verbrandingsovens vanwege de veiligheid werden stilgelegd. De problemen zorgden voor een nationale afvalcrisis. Besluiteloosheid nekte het AEB, oordeelde een onderzoekscommissie in een gisteren geopenbaard rapport.

De gemeente ziet AVR als 'een financieel solide partij met een focus op de lange termijn'. "Met AVR krijgt AEB een kapitaalkrachtige nieuwe aandeelhouder en kan er verder worden gebouwd aan versterking en verduurzaming van de onderneming. Ik vertrouw er op dat AEB met deze koper een gezonde en stabiele toekomst tegemoet gaat, met zorg voor de medewerkers”, aldus wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen).

De gemeente verkoopt 100 procent van de aandelen in AEB. Ook het bedrijf dat de biomassa-energiecentrale exploiteert is onderdeel van de deal. De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De transactie zal naar verwachting in de loop van 2022 worden afgerond.