Hilversum trekt flink de portemonnee voor pleintje: 6,5 ton voor meer groen

Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, is het vergroenen van dit plein een goed idee en is de bijbehorende rekening van 657.000 euro geen probleem. Dat blijkt uit de voorlopige besluitenlijst van B&W van afgelopen dinsdag. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om dit krediet inderdaad te verstrekken. Op 2 februari 2022 buigt de Hilversumse politiek zich over het gevraagde investeringsbudget.

Volgens de gemeente is dit nieuwe ontwerp tot stand gekomen met de hulp van bewoners. Zo'n dertig Hilversummers hebben meegewerkt in een zogeheten bouwteam en nog eens 75 inwoners hebben digitaal hun wensen doorgegeven. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er nu is gekozen voor houten speelelementen en plek voor sporttoestellen voor volwassenen.

Kabelbaantje

Daarnaast is er in het ontwerp ruimte voor biodiversiteit. De gemeente laat eveneens een Thijssetuin aanleggen. Dat moet een zone zijn met veel verschillende plantsoorten en een kleine wadi. Verder wil Hilversum hier een warmtepomp realiseren en is de aanleg van een kabelbaantje voer voor nader onderzoek. De laatste twee zijn 'grote wensen' van de omwonenden.

Als de raad instemt met het budget en het voorlopig ontwerp volgt een definiteve variant, zodat de voorbereidingen kunnen gaan paatsvinden. Na de zomer kan de metamorfose van het het Jac. P. Thijsseplein dan echt uitgevoerd worden.

Het vergroenen van een van de meest versteende wijken van het land is dit jaar begonnen. Bewoners willen namelijk aanzienlijk meer groen in hun wijk hebben. Deze overduidelijke wens is opgenomen in de Gebiedsagenda 1221, de toekomstvisie voor de Geuzen-, Electro- en Kleine Driftbuurt. Met werkgroep de Groene Loper is de gemeente sindsdien actief bezig te kijken waar vergroening plaats kan vinden in het postcodegebied.

Wedstrijd

Uit een vorig jaar uitgeschreven wedstrijd kwam naar voren dat het voorplein van Wijkcentrum De Geus en de pleinen aan de Kleine Drift en de Ampèrestraat als eerste aan de beurt komen voor vergroening. Voor deze opknapbeurten heeft de gemeenteraad afgelopen juni al 479.000 euro beschikbaar gesteld.

Inmiddels zit de vergroeningsklus bij het Hilversumse buurthuis aan de Geuzenweg er al op. Vandaag was de officiële opening van het gepimpte voorterreintje. De twee andere locaties zouden in 2021 eveneens aan de beurt zijn, maar dat is uitgesteld tot begin volgend jaar. In het voorjaar moet de herinrichting van beide pleinen zijn afgerond.