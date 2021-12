Ruim helft Amsterdamse taxichauffeurs laatste drie jaar betrokken bij strafzaken

53 procent van de 4801 zelfstandige taxichauffeurs in Amsterdam is de laatste drie jaar verdachte of betrokkene geweest bij een strafbaar feit. In de meeste gevallen ging het om verkeersmisdrijven, gevolgd door geweldsmisdrijven.

Van die zelfstandige chauffeurs kwam 42 procent voor als verdachte, betrokkene of getuige in opsporingsonderzoeken naar ernstige misdrijven, zoals drugs, wapens, ondermijning, ernstig geweld en levensdelicten.

Dat blijkt uit het rapport 'Taxi! Malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche' dat gisteren werd geopenbaard. Onderzoeksbureau Beke baseert zich op gegevens van juli 2016 tot en met juni 2019, in opdracht van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (RIEC).

Inmenging georganiseerde misdaad

"Het is code rood voor de Amsterdamse taxibranche", schrijven de onderzoekers. De branche is volgens hen in toenemende mate gecriminaliseerd. "Het gaat daarbij niet alleen om kleine misstanden, maar voor een deel ook om de inmenging van de georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit."

Uit een analyse van de 1050 taxibedrijven die op de Amsterdamse markt actief zijn, blijkt dat ze hoog scoren op onvindbaarheid, onzichtbaarheid en onprofessionaliteit. "Dat is voor een bedrijfstak die geld wil verdienen door klanten te werven opmerkelijk", aldus de onderzoekers. 71 bedrijven worden in het rapport genoemd als 'mogelijk malafide'. "Geen van deze bedrijven heeft een website en maar liefst driekwart (76%) van deze bedrijven is niet te herleiden als taxibedrijf."

"Verontrustend beeld"

Burgemeester Halsema spreekt in een brief aan de raad van een 'verontrustend beeld van zowel individuele chauffeurs als de taxibedrijven die in Amsterdam hun diensten aanbieden'. Volgens haar blijft de aanpak achter bij de ernst en complexiteit van de problematiek. Ze pleit onder meer voor betere wetgeving vanuit de overheid, zodat een intensievere samenwerking met de handhavende instanties mogelijk wordt.

Exacte cijfers over hoeveel taxi's er in Amsterdam rondrijden blijken schaars. Om toch een beeld te krijgen van het aantal taxi's in de stad werd de data van kentekencamera's geanalyseerd. In een periode van achttien dagen werden 9214 unieke taxikentekens vastgelegd. Volgens de onderzoekers rijden er op een gemiddelde dag 2798 unieke taxi's rond in de stad. De meeste taxi’s zijn in de middag (36%) en avond (27.5%) in Amsterdam actief.