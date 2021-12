Voetganger overleden bij aanrijding in Amsterdam-Zuid

Bij een aanrijding op de President Kennedylaan in Amsterdam-Zuid is vanochtend een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist.

Rond 5.50 uur werden de hulpdiensten, waaronder een traumateam, opgeroepen naar de plek.

Het slachtoffer is eerst gereanimeerd door een passant. Later hebben de hulpdiensten dat overgenomen. Ondanks die inspanningen is het slachtoffer ter plaatse overleden. De straat is afgezet en er is een tent geplaatst. Het gebied is afgezet voor onderzoek.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De bestuurder is, zoals gebruikelijk bij ernstige ongevallen, aangehouden.