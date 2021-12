Subsidieregeling cultuurmakers vier keer overvraagd

De gemeente Haarlem heeft ruim een week na de sluitingsdatum voor het indienen van plannen voor de subsidieregeling ‘herstel beroepspraktijk cultuurmakers Haarlem’ de cultuurmakers laten weten of hun plannen worden gesubsidieerd.

Na inventarisatie bleken 109 aanvragen te zijn ingediend waarvan er 94 voldeden aan de gestelde voorwaarden. Er kon maximaal 2.000 euro worden aangevraagd per cultuurmaker, het totale budget was eenmalig 50.000 euro. Dit budget bleek vier keer overvraagd waarna werd overgegaan tot loting, iets wat vooraf ook al bekend was.

De Haarlemse cultuurmakers die niet zijn ingeloot voor een subsidie wordt aangeraden zich te wenden tot het Cultuurstimuleringsfonds van de gemeente, al wordt deze subsidieregeling jaarlijks ook al tien keer overvraagd.