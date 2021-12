75 jaar COC: Van strafbaarstelling tot verplichte educatie op scholen

Het is vandaag 75 jaar geleden dat het COC werd opgericht. In 1946 vergaderde de organisatie, die toen nog de Shakespeare Club heette, voor het eerst in het Krasnapolsky hotel op de Dam. Nu, 75 jaar later, is de organisatie de oudste nog bestaande belangenorganisatie voor LHBTIQ+'ers.

Kort na de Tweede Wereldoorlog richtte Niek Engelschman samen met zijn vrienden de Shakespeare Club op. De eerste officiële bijeenkomst was in het weekend van 7 op 8 december 1946 in het Krasnapolsky hotel. In 1949 werd de Shakespeare Club omgedoopt tot het Cultuur- en Ontspannings Centrum, oftewel het COC. Het COC begon toen als belangenorganisatie met lezingen en hulp over bijvoorbeeld juridische kwesties. Volgens oud-voorzitter en historicus Theo van der Meer zorgde het daarnaast ook voor een plek om bij elkaar te komen. ''Zoiets had eerder niet bestaan. Ja, je had al voor de oorlog wel wat homokroegen, maar dat waren vaak tamelijk obscure tentjes", vertelt hij.

Hoop te winnen

Vanuit de Shakespeare Club groeide het COC uit tot een grote organisatie met duizenden leden. Volgens Van der Meer is de grootste overwinning sinds die tijd de toegenomen zichtbaarheid van LHBTIQ+'ers op straat en in de media. "Als er nu iets van homogeweld is, komt dat meteen in de krant. Dat was in mijn tijd wel anders", vertelt Van der Meer: ''Je ging naar de politie, als je dat al durfde, en dan mocht je al blij zijn als de politie je fatsoenlijk behandelde. Ik heb zelfs meegemaakt dat de politie bij mij thuis is gekomen na een incident van anti-homoseksueel geweld en dat een politieagent zei: Zorg dat de volgende keer dat hier wat lekkere wijven in huis zijn.''

Schrijver en presentator Splinter Chabot werd vandaag, samen met een aantal andere jonge mensen die in korte tijd veel hebben betekend voor de regenbooggemeenschap, door het COC gekroond tot Ster van de Toekomst. ''Het COC is ontzettend belangrijk. Het is bij uitstek een organisatie die bezig is geweest met een bepaalde manier van burgerschap en diversiteit in het onderwijs'', zegt Chabot. Toch kan er volgens hem nog wel meer veranderen.

Dat vindt ook de directeur van COC Nederland, Marie Ricardo: ''Helaas leven we nog in een samenleving met te veel geweld tegen LHBTI-personen, te weinig rechtsbescherming en onvoldoende gelijkwaardigheid. Zolang je toch nog met angst om aangevallen, bespuugd of bedreigd te worden over straat moet lopen, alleen maar omdat het niet duidelijk is of je een jongetje of een meisje bent, dan zijn we er nog lang niet."