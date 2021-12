Overval op woning aan de Comeniusstraat in Nieuw-West

Een woning aan de Comeniusstraat in Nieuw-West is vanavond overvallen door drie mannen. Tijdens de overval waren de bewoners van het pand aanwezig. Niemand raakte bij de overval gewond. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de drie verdachten met onbekende buit ervandoor gegaan.

Wat het motief is van de overval is nog onduidelijk. Volgens de politie werd er in de lucht geschoten tijdens de overval. De bewoners van het pand waren op dat moment thuis aanwezig. Die raakte niet gewond.

De politie is nog op zoek naar de drie verdachten. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de drie mannen in onbekende richting gevlucht.

In de woning doet de recherche en de forensische opsporing op dit moment onderzoek naar de overval.