Olympisch kampioen Ferry Weertman zet punt achter zwemcarrière

Ferry Weertman uit Naarden heeft vandaag bekend gemaakt per direct te stoppen met zijn zwemloopbaan. De olympisch kampioen openwaterzwemmen van Rio 2016 gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière.

Op de afgelopen Olympische Spelen in Tokio eindigde Weertman teleurstellend als zevende bij de tien kilometer openwaterzwemmen. De 29-jarige Weertman begon die race als titelhouder. In 2016 in Rio de Janeiro wist de Naarder namelijk op spectaculaire wijze het goud te veroveren.

Successen

Naast het goud op de Olympische Spelen kende Weertman ook nog andere grote successen. Zo won hij in 2017 de individuele wereldtitel en werd hij zowel in 2014 als 2018 Europees kampioen.