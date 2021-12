Provincie 'betreurt' dat asielopvang op een schip in de haven niet gelukt is

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk 'betreurt het ten zeerste' dat het niet is gelukt om asielopvang in de gemeente Enkhuizen te realiseren. Dat laat zijn woordvoerder weten aan NH Nieuws/WEEFF. Maandagavond maakte burgemeester Eduard van Zuijlen bekend dat het COA 'op zoek gaat naar alternatieven', omdat het COA niet kon voldoen aan de voorwaarden die de gemeente aan de opvang stelde.

Vanuit de provincie Noord-Holland kwam in november het verzoek om asielopvang in gemeenten te realiseren, waarna Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning, zich heeft ingespannen om een schip in de haven van Enkhuizen te laten aanmeren als opvanglocatie.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde 200 tot 300 alleenstaande mannen op het schip huisvesten, de gemeente ging daar niet mee akkoord. "Tot 300 alleenstaande mannen in een stad van deze omvang is waarschijnlijk geen goed idee. Daar gaat veel tijd en energie in zitten en het zou zorgen voor een tweedracht in de stad."

Nood hoog

Van Dijk benadrukt dat er snel extra opvang nodig is in de regio West-Friesland. "De nood is momenteel ontzettend hoog. Om te voorkomen dat er opvang in sporthallen en buurthuizen moet plaatsvinden, is echt nog voor het einde van dit jaar aanvullende asielopvang noodzakelijk."

West-Friesland blijft als gehele regio achter in asielopvang, waar dat volgens de provincie wel al lukt in Den Helder, Alkmaar en Heerhugowaard. "Ik zou het zeer toejuichen als ook in West-Friesland gekomen kan worden tot realisatie van asielopvang en blijf hierover in gesprek met gemeenten in West-Friesland en het Rijk."

'Blij met alle steun'

Het COA zelf wilde niet inhoudelijk reageren, maar stelt dat er altijd gesprekken lopen met de provincie en gemeenten over mogelijke opvangplekken. "We hebben gemeenten nodig om deze mensen op te vangen en zijn blij met alle steun", laat een woordvoerder weten.