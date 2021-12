OM eist tot 4 jaar cel voor Purmerendse hennep-rippers

Drie verdachten komen uit Purmerend, twee van hen zijn 28 jaar en één is 29 jaar. De vierde verdachte is 26 jaar en komt uit Monnickendam. De 29-jarige man hoorde 43 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, één van de 28-jarigen vijftig maanden gevangenisstraf en de andere 28-jarige hoorde 42 maanden tegen zich eisen.

De Monnickendammer maakte ook deel uit van de groep, maar speelde een minder grote rol dan de andere drie mannen. Hem wordt verweten dat hij medeplichtig is aan het rippen van een hennepkwekerij in Dronten omdat hij de anderen hierover informeerde en zelf één keer meeging op voorverkenning plus handel en bezit van wapens. Tegen hem werd twintig maanden gevangenisstraf geëist.

Wapenhandel

De 28-jarige man uit Purmerend (waartegen uiteindelijk vijftig maanden gevangenisstraf werd geëist), zou in de periode van 1 oktober 2019 tot en met februari 2020 gehandeld hebben in wapens en in het bezit zijn geweest van meerdere vuurwapens. Dit blijkt uit opgenomen gesprekken die hij heeft gevoerd.

De verdachten volgden mensen om hen vervolgens te kunnen beroven. Hiervoor werd ook professionele apparatuur ingezet zoals GPS-trackers en camera’s. De officier van justitie kwam uit op strafeisen tot vijftig maanden gevangenisstraf.