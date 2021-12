Daan brengt met nieuwe studio in Enkhuizen de West-Friese muziekscene bij elkaar

Gitarist Daan Vet uit Enkhuizen heeft niet alleen zijn eigen, nieuwe band een mooie dienst bewezen, maar ook de hele muziekscene in West-Friesland. Samen met zijn band The Flow opende hij een half jaar geleden een muziekstudio op de Hoek in Enkhuizen.

Daan Vet

"Er was eigenlijk niet echt een plek waar wij als band konden oefenen", vertelde Daan afgelopen zaterdag op WEEFF Radio. "De ene studio had te strenge regels, waardoor het lastig was om iets te organiseren. Terwijl het bij een andere studio's juist slecht geregeld was." Alle positieve dingen die de muzikanten uit de verschillende studio's hebben kunnen vinden, hebben zij daarom samengebracht in een nieuwe muziekstudio: Adjacent Lakes studio. Volgens de artiesten straalt de studio op De Hoek in Enkhuizen een enorme rust uit, en is het voorzien van onder meer instrumenten, versterkers en opnameapparatuur. Ook kan muziek hier gemixt en afgemasterd worden, en heeft de studio in Enkhuizen zelfs een eigen keuken. Uit hun schulp Op dit moment wordt de muziekstudio in Enkhuizen door negen verschillende bands uit de regio in gebruik genomen, uit allerlei verschillende genres. Volgens Daan is iedereen welkom om gebruik te maken van het pand, en maakt het niet uit of artiesten net begonnen zijn of jarenlange ervaring hebben.

Quote "In het begin zijn ze nog heel bang voor de microfoon, maar na tien opnames denken ze bijna dat ze Madonna zijn" Daan Vet, gitarist

"We vinden het altijd geweldig om te zien hoe mensen kunnen groeien in een opnameproces, en om te zien hoe zij zichzelf ontdekken", zegt Daan Vet bij De Mooij Show op WEEFF Radio. "Wij hebben heel veel mensen uitgenodigd om bij ons te komen zingen. Zij durfden eigenlijk niet, maar wilden dit wel heel graag. Binnen één sessie zie je dan mensen uit hun schulp kruipen. In het begin zijn ze nog heel bang voor de microfoon, maar na tien opnames denken ze bijna dat ze Madonna zijn. Dat vinden we prachtig om te zien." Kerstival De bands die op dit moment gebruikmaken van de studio zijn tussen vrijdag 24 december en donderdag 30 december te zien bij café Retro in Enkhuizen. Mochten de coronamaatregelen het toelaten wordt in die week live muziek gespeeld, in de vorm van een 'kerstival'. Beluister hieronder het interview dat WEEFF Radio hield met Daan Vet.