Ondernemers zijn zwaarbewaakte zittingen Bunker zat: "Klanten durven niet te komen"

Kledingimporteur Marc van Hilst omschrijft de omgeving van de Bunker tijdens zittingen als een oorlogsgebied. "Je ziet een politiemacht. Begrijpelijk. Alleen het is een soort one topic geworden. Het gaat alleen om de rechtbank. Wij hebben hier een bedrijf, moeten klanten ontvangen en je kunt er vaak niet eens doorheen komen. Het is ook niet heel representatief voor je bedrijf."

De Bunker werd in de jaren 90 gebouwd, volgens misdaadverslaggever Paul Vugts van Het Parool was dat toen een noodmaatregel. "Voor het hoger beroep in het proces tegen de Hakkelaar toentertijd, een drugsproces. Het was niet de bedoeling dat het nog in 2021 zou functioneren. Maar we hebben in Nederland niet zoveel beveiligde zalen. Er zijn nu volop plannen voor andere complexen, maar het duurt even voordat het gebouwd is."

De transporten en veiligheidsmaatregelen zullen naar verwachting nog zeker een paar jaar blijven in Osdorp. Vanwege de grote belasting voor de politie zou er nog wel overwogen worden om militairen en de marechaussee in te schakelen, maar daar leek vandaag nog geen sprake van te zijn.