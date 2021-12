Vijftig nieuwe bomen voor de Hout

In stadpark de Hout is vandaag begonnen met het planten van vijftig jonge boompjes. "Het zijn mooie, diverse soorten: voornamelijk eik, beuk, berk en linde en een kastanje", laat Stadswerk 072 op F acebook weten.

Met een graafmachine worden de boompjes in de grond vlak naast het ziekenhuis geplant. Volgens Kim Wiersma van Stadswerk 072 gaat het niet om de compensatie voor de bomenkap die nodig is voor de bouw van het nieuwe Noordwest Ziekenhuis. "We zetten deze bomen neer om de zestien zieke iepen te vervangen die we moesten kappen."

Tekst gaat verder onder de video.