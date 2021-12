Alleen Texel laat daling van coronacijfers zien, rest Noordkop blijft verder stijgen

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is verder gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Net als vorige week zijn in Den Helder de meeste nieuwe besmettingen geteld.

Per 100.000 inwoners zijn in de gemeente Den Helder in de afgelopen week 1.271,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 716 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 581.

Op ruime afstand van Den Helder volgen Hollands Kroon (398 nieuwe besmettingen vorige week) en Schagen (392 besmettingen). De minste nieuwe besmettingen worden geteld op Texel: als enige gemeente in de Noordkop is het aantal besmettingen hier zelfs gedaald. Daar zijn in de afgelopen week per 100.000 inwoners 368,3 mensen positief getest. Dit betekent dat er daar de afgelopen week 50 personen positief hebben getest op corona.

Ziekenhuis

In de afgelopen twee weken zijn er 27 inwoners uit de Kop van Noord-Holland opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting: 14 uit Den Helder, 7 uit Schagen en 6 uit Hollands Kroon. Ook zijn er tien mensen als gevolg van corona overleden. Hiervan komen er 6 mensen uit de gemeente Schagen, 2 uit Den Helder en 2 uit de gemeente Hollands Kroon.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: