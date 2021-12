West-Friese basisscholen hebben nog geen zelftesten gezien, zijn wel welwillend

Basisscholen in West-Friesland hebben nog steeds geen zelftesten ontvangen. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws/WEEFF. Sinds maandag verspreidt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) testen onder scholen in Nederland, die zij vervolgens zelf kunnen uitdelen aan kinderen uit groep 6, 7 en 8. Scholen staan wel positief tegenover de komst van die testen, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de ouders neer.

“Ik heb nog geen enkele test ontvangen”, vertelt schoolbestuurder John Deckers van Stichting Kopwerk, een koepelorganisatie van 22 basisscholen in de kop van Noord-Holland. Ook bij basisscholen in Hoorn, die onder koepelorganisaties Stichting Talent en Stichting Penta vallen, zijn nog geen extra zelftesten bezorgd. Verschillende scholen die onder Stichting Present vallen, hebben ook nog steeds geen bericht over een eerste levering ontvangen.

Basisscholen zien zeker bereidheid bij ouders om van de zelftesten gebruik te maken, maar benadrukken wel dat de verantwoordelijkheid bij de ouders zelf ligt en zij daar geen rol in gaan spelen. "We zien dat de bereidheid om te testen toeneemt op scholen waar de besmettingen stijgen", constateert Gea Koops, bestuurder van Stichting Penta.

Ook Caroline Sunnotel, van Stichting Talent, benadrukt dat het zelftesten 'een zaak van de ouders is'. John Deckers, van Stichting Kopwerk, geeft ouders de mogelijkheid om middels een intekenlijst aan te geven of en hoeveel behoefte er is aan zelftesten. "Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders."

Uiterlijk vrijdag

De eerste lading zelftesten – goed voor twee weken – wordt sowieso uiterlijk vrijdag onder de laatste basisscholen verspreidt. “Scholen krijgen een dag van tevoren een bericht dat de levering er aankomt”, vertelt een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de week voor de kerstvakantie volgt nog een tweede levering.