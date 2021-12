Drugs- en alcoholvergiftigingen onder West-Friese minderjarigen daalt verder

Het aantal drugs- en alcoholvergiftigingen onder West-Friese minderjarigen is opnieuw afgenomen. Tot en met september waren het er tien, vorig jaar waren het er veertien in diezelfde periode. Volgens een woordvoerder, die spreekt namens het project 'In Control of Alcohol & Drugs', spelen de coronamaatregelen mogelijk een rol in die daling.

Want in diezelfde periode in 2019 waren er bijna drie keer zoveel vergiftigingen, namelijk 27. Maar sinds het coronavirus in maart 2020 opdook, lijken de cijfers mee te bewegen met de maatregelen. "In het begin nam het aantal dat naar het ziekenhuis werd afgevoerd af", aldus de woordvoerder. "Maar na de versoepelingen in de zomer nam het toe. En toen het weer strenger werd in het laatste kwartaal daalde het juist weer. Het zelfde zien we dit jaar ook weer."

Meer opnames bij oudere jongeren

Die daling was er niet bij de groep in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Daar nam het aantal dat is opgenomen in het ziekenhuis juist toe, van 38 naar 43. Reden genoeg voor de stuurgroep 'In Control of Alcohol & Drugs' om erop te blijven hameren dat het gebruik naar beneden moet.

Zo zegt Ronald Wortelboer, burgemeester van Stede Broec en tevens voorzitter van de stuurgroep het volgende: "Ouders en opvoeders hebben meer invloed op hun kinderen dan zij misschien denken. Goed voorbeeld door geen alcohol te drinken in het bijzijn van je kind(eren), doet goed volgen. Jongeren staan daarnaast bloot aan veel verleidingen buitenshuis. Zeker als zij samen zijn met vrienden. De invloed van ouders is ook belangrijk bij het weerbaar maken van hun kind."

Dry January

Bovendien doen de West-Friese gemeenten ook weer mee aan de campagne 'IkPas/Dry January'. Een periode waar mensen een maand geen alcohol drinken in de maand januari, om zo bewuster te worden van hun alcoholgebruik. "Door mee te doen, werken we niet alleen aan onze eigen gezondheid, maar ook aan het voorkomen van excessen als alcoholvergiftiging bij minderjarigen en jongeren", aldus Wortelboer.