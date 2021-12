Padelbaan De Lakens afgewezen door gemeente: camping zegt geen info te hebben gehad

De gemeente Bloemendaal heeft de aanvraag voor een padelbaan bij Camping de Lakens niet toegekend. Dit vanwege het wettelijk beschermde natuurgebied. De camping die in Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt, had een aanvraag ingediend voor een padelbaan en zegt 'nog geen informatie of uitleg van de gemeente te hebben gehad.' Dat is volgens de gemeente niet waar.