Algehele daling aantal coronabesmettingen, stijging in twee gemeenten

Het totaal aantal inwoners uit West-Friesland dat in twee weken tijd besmet is geraakt met het coronavirus is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de gemeenten Stede Broec en Hoorn is het aantal mensen dat positief getest is op corona gestegen ten opzichte van twee weken geleden.

In de afgelopen twee weken zijn 3.169 inwoners uit West-Friesland positief getest op het coronavirus. In die periode meldt het RIVM 44 ziekenhuisopnames. Vier inwoners uit de regio zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Ter vergelijking: in de vorige periode van twee weken telde de regio namelijk nog 3.546 gemelde positief geteste inwoners.

De gemeente Drechterland kent in de laatste twee weken het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. In de afgelopen twee weken zijn 323 mensen positief getest op het coronavirus. In de twee weken hiervoor waren dit er 356.

Ook in de gemeente Medemblik is het aantal positief geteste inwoners vergeleken met de vorige periode gedaald. Tussen 10 en 23 november telde de gemeente 873 positief geteste inwoners. In de laatste twee weken is dit aantal gedaald naar 612.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat in vijf van de zeven gemeenten in West-Friesland het totaal aantal coronabesmettingen is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken. Alleen in Hoorn en Stede Broec is het aantal besmettingen licht gestegen.

Bekijk hieronder het aantal nieuwe besmettingen van afgelopen week in jouw gemeente: