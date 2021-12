Derde aanhouding in onderzoek naar dood Sjaak Groot (72)

De recherche heeft in Heerhugowaard een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 72-jarige Sjaak Groot uit Berkhout. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige man uit Noord-Scharwoude. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de moord op Groot, die op 14 juni in zijn woning aan het Oosteinde werd neergeschoten.

Het pop-up bureau in Berkhout | Het onderzoek in de woning van Groot - NH Nieuws

De verdachte werd aangehouden in de gevangenis in Heerhugowaard, waar hij al zat wegens een veroordeling voor een ander misdrijf. Er wordt verder onderzocht wat zijn rol is geweest in deze zaak. Op dit moment zit hij in volledige beperkingen. De 28-jarige man uit Noord-Scharwoude wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die een beslissing neemt over zijn voorlopige hechtenis.



De twee eerder aangehouden verdachten, een 27-jarige man uit Alkmaar en een 37-jarige man uit Rotterdam, zitten beiden nog vast. Eerder werd bekend dat de politie denkt dat de overval op Sjaak Groot wellicht in verband staat met andere gewelddadige overvallen in Heerhugowaard, Avenhorn en Noord-Scharwoude en de overval op een tankstation in Nieuwe Niedorp. Mogelijk zou het gaan om een bende die in wisselende samenstellingen opereert. Grof geweld Alle keren werd er grof geweld gebruikt en lijkt er te zijn gezocht naar cash. Bij een overval in Noord-Scharwoude zijn ze daders wel op beeld vastgelegd. Het onderzoek wordt voortgezet en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.