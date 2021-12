Helderse historicus onderzoekt inbeslagname Joods vastgoed in Tweede Wereldoorlog: "Laat het recht zegevieren"

Ook Den Helder doet mee aan het nieuwe onderzoek naar in beslag genomen Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit het onderzoek moet blijken of gemeenten een rol hadden bij de onteigening van Joodse panden tijdens en na de Duitse bezetting. Nieuwedieper en historicus Jan Kikkert hoopt dat de onderste steen boven komt: "Het is dankbaar om er aan mee te werken en om te achterhalen wát er is gebeurd."

Het onderzoek gebeurt naar aanleiding van een uitzending van Pointer , het onderzoeksplatform van KRO-NCRV, over de Verkaufsbücher. Daarin staat gedetailleerd beschreven hoe in heel Nederland meer dan 7.000 Joodse panden en stukken grond in de handen van meestal louche ondernemers en vastgoedhandelaren zijn beland.

Het vermoeden bestaat dat ook de slagerij van de familie Van Gelder voor een lager bedrag is verkocht dan de marktwaarde. "Nu zijn we dus aan het onderzoeken of daar nog iets op de achtergrond speelde. Is het goedkoop verkocht aan bijvoorbeeld NSB'ers of andere mensen die daar gewin bij hadden dat deze Joodse mensen vermoord zijn."

Het onderzoek moet helderheid verschaffen over de rol die de betreffende gemeenten hebben gespeeld. "Ik vind het een heel mooi onderzoek", zegt Kikkert. "Als we nog iets kunnen doen voor de nazaten om het recht te laten zegevieren, dan willen we daar graag aan meehelpen."