Corona: recordaantal besmettingen en vier doden

Met 2.784 mensen is er een recordaantal inwoners van de IJmond in de afgelopen twee weken positief getest op corona. Ook overleden er 4 mensen en moesten er 23 naar het ziekenhuis.

In vergelijking met de andere IJmondgemeenten gaat het virus het meest rond in Heemskerk. Op honderdduizend mensen raakten daar 2.013 besmet. In de praktijk komt dat neer op 789 nieuwe besmettingen.

In Velsen lag het absolute aantal besmettingen wel hoger: 1.033 mensen testten positief op corona. Ter vergelijking: dat zijn er 1.505 per honderdduizend inwoners.

Ook overleden in Velsen twee personen aan de gevolgen van het virus.