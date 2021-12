Lichte daling in de regio van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn de afgelopen week 2.569 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn 49 minder besmettingen dan twee weken geleden. In het ziekenhuis zijn 6 positief geteste personen opgenomen. De gehele regio kleurt nog steeds donkerrood. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de Beemster zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 1.137,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 114 personen positief zijn getest op Covid-19. Dit zijn 15 besmettingen meer dan twee weken geleden.

Boosterprik van start

In Waterland zijn naar verhouding de minste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 591,1 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 103 personen positief zijn getest op Covid-19. Dit zijn 36 besmettingen meer dan twee weken geleden.



Zaanstad ziet een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen. De afgelopen periode zijn daar 1.107 geregistreerde besmettingen waargenomen, de steller stond twee weken geleden op 1.222.

Het aantal mensen dat zich liet testen nam volgens de GGD Zaanstreek-Waterland flink toe. Het aantal positieve testen ligt in de regio iets lager dan gemiddeld. De GGD laat ook weten dat de eerste 'boosterprikken' gezet zijn. Van 25 november tot 1 december hebben 3.775 mensen in de regio een prik in hun arm gekregen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: