Aantal Gooise coronabesmettingen weer omhoog, geen daling ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week toch weer wat gestegen ten opzichte van vorige week. Een week geleden leek het aantal nieuwe positieve tests te stabiliseren, nu ligt het aantal coronabesmettingen vier procent hoger. Opvallend: slechts twee gemeenten laten hogere besmettingscijfers zien, alle andere juist lagere.

NH Nieuws/Sjoerd Stoop

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in vrijwel alle Gooise gemeenten afgenomen, behalve in Hilversum en Huizen. Hilversum heeft daarmee - op Wijdemeren na - relatief de meeste besmettingen van de hele regio. Afgelopen week zijn er in Hilversum per 100.000 inwoners maar liefst 923,7 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 839 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 728 mensen een week eerder. Wijdemeren heeft meeste besmettingen Ondanks een kleine daling heeft Wijdemeren relatief gezien nog altijd de meeste coronabesmettingen van de regio. In de fusiegemeente werden afgelopen week per 100.000 inwoners 989,4 mensen positief getest. Dat komt neer op 241 mensen. Een week geleden waren dat nog 249 mensen. Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente:

Ziekenhuisopnames gelijk gebleven Het aantal ziekenhuisopnames is afgelopen week niet gedaald. Er zijn afgelopen week vijf mensen uit 't Gooi opgenomen in het ziekenhuis. Dat is net zoveel als een week geleden. Er overleden afgelopen week vijf mensen in de regio aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen in 't Gooi sinds het begin van de corona-uitbraak staat daarmee volgens het RIVM op 288 mensen.