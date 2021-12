Onverminderd hoge druk in Dijklander Ziekenhuis door toestroom coronapatiënten

Het blijft onverminderd druk in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend. Dat blijkt uit navraag van de West-Friese redactie bij een woordvoerder van het ziekenhuis. Op dit moment telt het ziekenhuis 33 coronapatiënten en negen mensen die door het coronavirus op de ic zijn beland.

Ernst Kuipers, baas van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), was maandag optimistisch over het aantal landelijke ziekenhuisopnames. "De afgelopen dagen zien we dat de instroom van het aantal patiënten echt behoorlijk is gedaald. Dat is een uitstekende ontwikkeling", zei hij maandagmiddag bij de NOS. Hoewel sommige ziekenhuizen die mening delen, vinden anderen het nog te vroeg voor optimisme.

Zo ook het Dijklander Ziekenhuis, met ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend. Woordvoerder Klarianne Roseboom vertelt aan de West-Friese redactie dat de druk onverminderd hoog blijft bij de ziekenhuizen.

"Bij ons zien wij deze daling nog niet", aldus de woordvoerder. "De druk in de ziekenhuizen blijft aanhouden." Het Dijklander Ziekenhuis telt op dit moment 33 coronapatiënten die in de klinieken van het ziekenhuis liggen, en negen mensen die op de ic behandeld worden. "Maar dit is een momentopname", benadrukt Roseboom. "Deze aantallen verschillen per dag."

Tegen de grens aan

Het personeel in het Dijklander Ziekenhuis beoordeelt de situatie dagelijks, om zo efficiënt mogelijk zorg te kunnen bieden. Zo werden eerder operaties in het Dijklander Ziekenhuis uitgesteld of afgezegd door de toename van coronapatiënten. Twee weken terug besloot het ziekenhuis om alle operaties alleen in Hoorn te laten plaatsvinden.

Het Dijklander Ziekenhuis heeft in de afgelopen weken veel patiënten moeten overdragen aan andere ziekenhuizen. "Anders redden we het niet met ons eigen personeel", legt Klarianne Roseboom uit. "Er is een landelijke afspraak over het opnemen en overnemen van patiënten, de zogeheten fair share. Wij zitten steeds vrij hoog daar in en zitten tegen onze eigen grens aan van wat wij kunnen doen."

Helikopterplaats

In de afgelopen week heeft de gemeente een aantal parkeerplaatsen afgezet op het terrein van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Op deze plaats moet het voor een helikopter mogelijk zijn om te landen en op te stijgen, om zo patiënten snel naar een ander ziekenhuis te kunnen vervoeren. Zoals dat ook in februari gebeurde, toen een patiënt naar het ziekenhuis in Maastricht moest worden overgeplaatst.

"Het zijn een aantal hekken die de ruimte afzetten, waardoor het gereserveerd is voor een helikopter", zegt de woordvoerder. "Als het nodig is kan deze daar gebruik van maken, maar dit is nog niet nodig geweest."