Bloemendaalse hockeyclub aangeslagen na overlijden 14-jarige speler Overbos; "Iedereen leeft mee"

De Bloemendaalse Hockeyclub (HCB) is enorm aangeslagen nadat afgelopen zaterdag de 14-jarige Wouter Betjes, een speler van tegenpartij Overbos, in elkaar zakte en later die dag overleed in het ziekenhuis. Niet alleen het jongens C-elftal die zaterdag aanwezig was, leeft mee met de vrienden en familie van de jongen, de hele Bloemendaalse hockeyclub voelt het verdriet. "Op zo'n moment zijn we een echte dorpsclub", vertelt Els van Mierlo, voorzitter van HCB. "Iedereen hier leeft mee en voelt de impact van wat er is gebeurd."

De 14-jarige Wouter uit Beverwijk speelde zaterdag een wedstrijd tegen een elftal van HCB. Na afloop zakte hij in elkaar en werden direct hulpdiensten ingeschakeld. "We wisten nog niet wat er precies aan de hand was, we hadden op dat moment nog geen besef hoe ernstig het was", aldus van Mierlo. "Samen met vier andere bestuursleden arriveerden we binnen tien minuten bij de hockeyclub, toen was de jongen net met de ambulance onderweg naar het ziekenhuis in Amsterdam."

Beide teams zijn het clubhuis in gegaan en hebben daar met hun coaches en enkele ouders gezeten en gewacht. "De teams zaten er samen, maar waren wel op zichzelf. Ze hebben wat gepraat en wat gedronken. Daarna zijn ze naar huis gegaan. We wisten toen nog niet hoe ernstig het was, maar waren enorm bezorgd", vertelt Van Mierlo.

Bij elkaar komen

Later die dag kwam het bericht bij de club binnen dat Wouter was overleden. Een virus zorgde ervoor dat zijn hartspier was aangetast en verzwakt, zo bleek later uit onderzoek door het AMC. "We hebben toen al onze coaches op de hoogte gebracht en de wedstrijd die voor zondag stond gepland afgezegd", aldus van Mierlo.

Zondagmiddag kwamen de spelers van het Bloemendaalse team dat tegen het team van Wouter speelde bijeen, in bijzijn van hun vaders, om met elkaar te praten over de heftige gebeurtenis. Ook Slachtofferhulp was hierbij aanwezig om de tieners hierbij te ondersteunen.

"Iedereen had wel een verhaal", zegt Van Mierlo. "De één had Wouter als laatst een hand gegeven, de ander was zijn directe tegenstander tijdens de wedstrijd." Ze benadrukt dat de impact niet alleen heel groot is op bij HCB, maar dat de gebeurtenis het hele dorp heeft geraakt. "Iedereen leeft enorm mee. en kan zich enigszins inleven hoe verschrikkelijk het is dat een jongen van veertien jaar oud na de wedstrijd het veld afloopt, in elkaar zakt en niet meer bijkomt."

Van Mierlo kan zich niet herinneren dat er ooit eerder zo'n groot drama zich heeft afgespeeld op de club. "Alle medische hulp is direct gegeven aan de jongen. Alles is geprobeerd, de hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hij heeft het helaas niet gehaald."

HCB kijkt samen met hockeyclub Overbos naar een moment om met de spelers van beide teams een keer bij elkaar te komen en elkaar te kunnen steunen.