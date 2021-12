Bouwer stadiondak eist miljoenen van AZ

Bouwbedrijf BAM wil nog ruim vier miljoen euro ontvangen van voetbalclub AZ voor de bouw van het nieuwe stadiondak. Het bouwbedrijf is naar de voorzieningenrechter gestapt om beslaglegging op de bankrekening van de voetbalclub te vragen. Dat verzoek is afgewezen.

Een half jaar nadat het dak onder grote belangstelling van AZ-fans op het stadion werd geplaatst, is er nu dus een conflict over miljoenen euro's. BAM vindt dat het nog 4,35 miljoen euro tegoed heeft van de voetbalclub. Een deel daarvan is 2,1 miljoen van de afgesproken aanneemsom.

Vertraging

De andere twee miljoen zouden de kosten zijn die het bouwbedrijf heeft gemaakt door de vertraging van het project. Die vertraging zou volgens BAM hen niet aan te rekenen zijn, maar zijn opgelopen omdat de gemeente Alkmaar niet akkoord ging met de hoofdberekeningen en de bouwtekeningen. Om vertraging en schade te beperken is BAM toen alvast begonnen met de belangrijkste voorbereidingswerkzaamheden, zo valt te lezen in de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Volgens bouwbedrijf BAM is het onterecht dat AZ hen de schuld voor de vertraging in de schoenen schuift. Om het geld van deze 'boete' voor het te laat opleveren - die dus ruim twee miljoen euro bedraagt - toch te krijgen, wilde BAM beslag leggen op de bankrekening van de voetbalclub.

Vervolgstappen

Volgens de rechter is de noodzaak om beslag te leggen niet genoeg door het bouwbedrijf onderbouwd. Een woordvoerder van BAM zegt tegen NH Nieuws dat het bedrijf zich gaat beraden op vervolgstappen.

Directeur Robert Eenhoorn van AZ maakt zich daar geen zorgen over. "We hebben ons aan alle afspraken gehouden die in het contract staan", vertelt hij aan NH Nieuws. "We zien de mogelijke vervolgstappen van BAM met vertrouwen tegemoet."