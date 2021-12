Bloemist Jeroen stopt met onbemande kraam: "Voor de zoveelste keer leeggeroofd"

Jeroen van der Vossen uit Lisserbroek stopt met de verkoop van bloemen in zijn onbemande kraam langs de weg. Al bijna twee jaar verkoopt hij hyacinten en narcissen aan de Lisserbroekerweg, maar het afgelopen weekend namen mensen opnieuw bloemen mee zonder te betalen.

"We hebben het over een schade van meer dan honderd euro in een weekend", vertelt Jeroen. Sinds maart 2020 heeft hij de bloemenkraam langs de weg: "We zijn ermee begonnen omdat door de coronacrisis de vraag wegviel. Als doekje tegen het bloeden hebben we deze kraam opgezet en dat werd heel leuk opgepakt. Het liep goed en alles werd betaald", vertelt hij.

Maar na verloop van tijd begonnen de problemen: zijn geldkistje werd meerdere keren gestolen en mensen namen steeds vaker bloemen mee zonder geld achter te laten. "We hebben daarom een camera en een aanplakbiljet opgehangen om de mensen erop te wijzen dat ze wel moeten betalen. Dat kan door contant geld in het kistje te doen of door met een 'tikkie' te betalen."

'Het goede van de mens'

"Je gaat daarmee een beetje uit van het goede van de mens, maar er zijn mensen die denken 'We laden het gewoon in'", stelt Jeroen. De schade van afgelopen weekend gaat over meer dan honderd euro. Reden dus om te stoppen met de verkoop aan de weg.