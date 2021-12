Amsterdam NL V Balleticoon Han Ebbelaar leerde het vak op de planken

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Han Ebbelaar. Samen met zijn vrouw en danspartner Alexandra Radius vormde hij een legendarisch duo.

Balleticoon Han Ebbelaar leerde het vak op de planken - Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Han Ebbelaar Geboren: Hoorn, 16 april 1943 Beroep: balletdanser, adjunct-directeur Het Nationale Ballet, oprichter Dansersfonds Erelijst: VSCD-Oeuvreprijs (1988), Jiří Kylián-ring (2018)

Eigenlijk is balletdanser Han Ebbelaar nog een groentje als hij aan het grote werk mag ruiken. Zijn enthousiasme had hem ver gebracht. Op de kermis in Hoorn, waar hij opgroeide, maakte hij kennis met het theater. Als kind wist hij meteen: dat wil ik ook. Via "twee ontzettend aardige buurvrouwen" kwam hij in aanraking met ballet en lag zijn toekomst vast.

Quote "Ik heb ontzettend op m'n sodemieter gehad" Han ebbelaar, balletdanser

Solist Bij Het Nederlands Danstheater werd Han Ebbelaar gekoppeld aan zijn latere vrouw Alexandra Radius. "Ik moest alles nog leren", kijkt Ebbelaar daar op terug. "Ik kon amper iemand tillen in die tijd. Zo heb ik het vak geleerd in een korte tijd. Ik heb ontzettend op m'n sodemieter gehad. Maar het is me wel gelukt, want ik was binnen drie jaar solist in die groep. Dat zie ik mensen nu niet meer doen."

Energie "Ik had een enorme energie altijd", vertelt Ebbelaar. "Power!" Hij heeft er dan ook een hekel aan als dansers zich op toneel sparen. "Dat zie je, je hoort te gaan!" "Lex had die kracht ook, maar had bovendien het ideale lichaam als danseres." Dertig jaar werkten Ebbelaar en Radius samen, maar ze namen het werk nooit mee naar huis. "Dat deden we natuurlijk eerst wel, maar we ontdekten dat dat een foute zaak was." Daarom sprak het stel af dat het klaar was zodra ze thuis waren. "We hadden het 's avonds wel eens over een bepaalde pas, maar in principe was het werk gedaan. Anders gaat het dag en nacht door."

Magie Ebbelaar haalt uit een grote doos met foto's eentje van het ballet Romeo en Julia. "Kijk", zegt hij, "alles klopt". "De lijnen lopen zo prachtig in elkaar. Lex heeft een ontzettend makkelijk danslichaam. Dat had ik niet zo. Maar gek genoeg, als je ons ziet, klopt het altijd. De magie klopt altijd."

Dansersfonds Eind jaren zeventig bestonden er nog geen dansprijzen en collega's die hun hele leven alleen maar hadden gedanst, werden financieel aan hun lot overgelaten zodra ze waren gestopt. Daar wilden Ebbelaar en Radius iets aan doen: ze richtten het Dansersfonds op. "Er was tot dan niets gedaan aan omscholing. De oude generatie heeft enorme armoede geleden. Het is schandelijk geweest."

Klaar Han Ebbelaar danste tot 46 jaar. Toen was het klaar. "Toen Lex haar afscheidsvoorstellingen deed was er een danser geblesseerd geraakt, toen moest ik plotseling invallen. Ik had al een beetje een dikke buik." "Ik heb er uitgehaald wat erin zat, en ik had geen jaar langer moeten dansen." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.