Tjeerd en Stefan, van vrijwilliger tot boezemvrienden: "Het voelt niet als vrijwilligerswerk"

Toen Tjeerd Zijlma uit Grootebroek zich vier jaar geleden als vrijwilliger aanmeldde bij VrijwilligersNH, had hij nooit gedacht dat het zou uitgroeien tot een vriendschap. Tjeerd werd als bezoekvriend gekoppeld aan Stefan Stins, die bij zorggroep WilgaerdenLeekerweide woont in Hoorn. Ze zijn inmiddels, naast goede vrienden, ook collega’s, omdat Tjeerd Stefan binnenhaalde bij een distributiecentrum in Zwaagdijk-Oost. In het kader van 'Nationale Vrijwilligersdag' sprak verslaggever Sander Huisman met de boezemvrienden.

Tjeerd Zijlma kwam via een visvriend in aanraking met het principe ‘bezoekvriend’. De visvriend werkte bij zorggroep WilgaerdenLeekerweide en zorgde ervoor dat Tjeerd zich inschreef als vrijwilliger. Niet veel later werd Tjeerd gekoppeld aan Stefan Stins, waaruit een vriendschap ontstaat. Ze rijden in snelle auto’s, gamen bij Stefan thuis of spelen samen met de kinderen van Tjeerd in een speeltuin.

Hoewel ze elkaar het afgelopen anderhalf jaar minder hebben gezien, spreken ze elkaar soms wel een uur tijdens het videobellen. En dat is nog niet alles: ze zijn ook collega’s geworden bij de Action in Zwaagdijk-Oost. Als Stefan bij zijn vorige baan een beetje aanhikt tegen het vroege opstaan, vraagt Tjeerd zijn werkgever of ze een plekje hebben voor Stefan. Sindsdien komen ze elkaar geregeld tegen op de werkvloer.

