Bijenfoto van Heemsteedse imker gaat al vier jaar de wereld over

Een zelfgemaakte foto van bij in een honingraat die imker Pim Lemmers vier jaar geleden op social media deelde, blijkt nog altijd erg populair. Nadat hij de foto destijds op zijn Instagrampagina had gedeeld, kreeg hij veel likes van zijn volgens, maar daar bleef het niet bij. De foto wordt nu al vier jaar lang door mensen uit de hele wereld gedeeld. "Het is een dikke vette hit", klinkt het trots uit de mond van de Heemstedenaar.

"Hij is echt honderdduizenden keren door mensen bekeken en gedeeld over de hele wereld. Ik zie nog steeds dat mensen in Mexico 'm delen", vertelt Pim.

Toen hij de foto in 2017 maakte bij de bijenstal op de Hartekamp in Bennebroek, had hij geen idee dat het zo'n hit zou worden. "Ik maak vaak wel 80 of 90 foto's en ben daar uren mee bezig om dan uiteindelijk één echt mooie foto te maken." De bijenfoto was er één uit een reeks van 8 foto's. "Hij is loepzuiver en daardoor heel mooi." Pim kreeg ook veel leuke reacties op de vleugels van de bij. "Mensen vonden dat de vleugels op glas-in-lood lijken en dat is ook wel een beetje zo."

