Hoornse filmmaker Joost Bakker maakt film van internetplaatjes vanuit huiskamer

Een complete speelfilm, gemaakt met alleen maar plaatjes van internet: de Hoornse filmmaker Joost Bakker werkte meer dan een jaar aan zijn debuutfilm. Gewoon vanuit zijn huiskamer. 'Rick Steel the Best Helicopter Pilot in the World' is sinds september uit en maker Joost vertelde er zelf over bij WEEFF Radio.

Screenshot uit Rick Steel the Best Helicopter Pilot in the World - Joost Bakker

Al op de middelbare school was het een droom van Joost om scenarioschrijver te worden. "Dat is tot nog toe niet gelukt", vertelt hij bij De Maandagavond Show. En dus besloot hij tijdens de coronapandemie om in zijn eigen huis een film te maken. Al eerder had Joost een vergelijkbaar idee om een film van te maken, al kwam hij er destijds achter dat het gebruik van enkel afbeeldingen niet het gewenste effect heeft. "De personen op de afbeeldingen hebben vaak maar één uitdrukking", legt Joost uit. "Dus dan ben je heel beperkt in het verhaal dat je wil maken." Stap verder Hij besloot een stap verder te gaan en zichzelf met behulp van een groen scherm ín de film te plaatsen, waardoor er bewegende personages te zien zijn. Ook het maken van de helikopter waarin de hoofdpersonage vliegt is volgens Joost vrij makkelijk te animeren. De film 'Rick Steel: The Best Helicopter Pilot in the World' was daarmee geboren. Het maken van de film heeft volgens Joost 'heel lang' geduurd. Al heeft dat ook te maken met de software die hij voor het maken van de animatiefilm gebruikt heeft. "Ik heb een hele oude laptop gebruikt, met een bijna antiek edit-programma. Dat is niet helemaal het meest efficiënte. Het verwerken van de video duurde soms uren. Dus heeft het langer geduurd dan nodig is." Volgend project Joost heeft nog geen idee wat zijn volgende idee gaat worden. Wellicht maakt hij een nieuwe animatieserie. "Ik had al een verhaal voor een film, en daar heb ik al plaatjes bij uitgezocht", zegt Joost. "Maar ik zit nu toch te twijfelen om een animatieserie te maken. Met afleveringen van tien minuten. Een soort Star Trek voor kinderen." Zowel de trailer als de volledige film zijn terug te vinden op het YouTube-kanaal van Joost.