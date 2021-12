Na steeds weer een 'nee': Hilversumse straat wil duidelijkheid over zonnepanelen

Met een aantal straatgenotenin Hilversum-Oost wil Engelblik zonnepanelen plaatsen, maar dat wil allesbehalve vlotten. Het grote struikelblok zijn de strenge regels die gelden in Hilversum voor de zogeheten beschermde stadsgezichten. Verduurzaming van de eigen woning is daardoor een lastig verhaal. Tot nu toe lopen de Siriusstraatbewoners tegen een onbeweeglijke gemeentelijke muur aan.

In oktober trokken de bewoners aan de bel. Omdat hun gezamenlijke plan niet kan rekenen op gemeentelijke hulp lieten zij op een spandoek weten dat hun straat 'te mooi is voor zonnepanelen' volgens de gemeente. "Wij zijn niet de enigen die hier tegen dit probleem aanlopen", aldus Engelblik. "Hilversum zou met soepeler beleid komen. Maar wat is dat? Maak het vooral meetbaar", luidt zijn oproep.

Voor de Hilversummers is het volstrekt onduidelijk op welke gronden hun vergunningsaanvraag steeds wordt afgewezen. De Hilversummer meldt dat de gemeente steeds opmerkt dat zij maatwerk levert. Iedere situatie anders aanvliegen, leidt eerder tot willekeur is de mening van de Hilversummer.

Uit de reactie van het college op de politieke vragen blijkt dat regels gewoon regels zijn. Voor het college zijn er geen redenen om af te wijken van het gegeven welstandsadvies, ook al heeft zij die bevoegdheid.

De aanvraag van de Siriusstraatbewoners voldoet niet aan 'redelijke eisen van welstand'. Ook al hebben de initiatiefnemers een plan met een uniform uiterlijk gepresenteerd toch luidt het oordeel dat de panelen op de woningen een druk en rommelig beeld geven met als gevolg 'afbreuk aan de esthetische kwaliteit van het beschermde gezicht'.

Onvoldoende beschermd

"Daarnaast is de gemeente niet van plan om af te wijken van het bestemmingsplan, omdat de beoogde hoeveelheid en de manier van plaatsing van de zonnepanelen zorgen voor een rommelig beeld. De cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden worden daardoor onvoldoende beschermd", draagt het college aan als argumentatie.

Engelblik is vooral teleurgesteld in de houding van de gemeente. De urgentie om écht met de energietranistie aan de gang te gaan, mist hij. In het raadhuis willen ze vooral dat de bewoners minder panelen aanleggen. Voor Engelblik zou dat betekenen dat hij geen vijftien maar slechts tien panelen op zijn woning mag leggen. "We moeten eenderde van onze capaciteit weggooien. Ik vind dat een heel raar gedachteproces, want we moeten niet friemelen in de marge. Het is een en-en-en-verhaal als het gaat om meedoen aan de energietransitie", legt hij uit.

Wellicht dat de uitkomst toch nog anders is. Engelblik heeft enkele weken geleden bezwaar aangetekend bij de bezwarencommissie. Die zou tot een ander inzicht kunnen komen. Daarnaast zijn de bewoners in gesprek met de gemeente, die zeer binnenkort met een reactie moet komen richting de indieners van de vergunningaanvraag. Een nieuw gemeentelijk plan moet in de eerste helft van 2022 onderwerp van gesprek zijn. Laat onverlet dat de wens van de bewoners voorlopig niet wordt ingewilligd.